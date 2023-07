Informe Semanal - 15/07/23 - Lengua de signos

Ucrania, el precio de la victoria

'Informe semanal' recorre el país empezando por Kiev, donde el ambiente en las calles no hace pensar que sea un país en guerra. El conflicto ha golpeado a la capital, pero hace meses que los impactos son esporádicos. A 700 kilómetros al este, en el Dombás, la guerra se sufre constantemente en forma de cañonazos y penurias. En el sur, las fuerzas de Kiev llevan semanas intentando afianzar su contraofensiva.



Las noches romanas de Mérida

El programa asiste a un auditorio con más de 2.000 años de historia y que, hoy, sigue siendo un lugar perfecto para la representación: El teatro romano de Mérida, Patrimonio de la Humanidad desde 1993, fue inaugurado en el siglo I a. C. y vivir la experiencia transporta al espectador a aquella época no solo por el entorno, sino también a través de unas piezas clásicas que imprimen carácter al festival.