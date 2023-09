Informe Semanal - 30/09/23 - Lengua de signos

IA, la revolución en las aulas

Lleva décadas entre nosotros, pero desde hace apenas un año ha dado un salto de gigante. No piensa ni razona, pero su potencial ya está agitando los pilares de la educación. Está reconfigurando la manera de evaluar y de enseñar.

El ChatGPT ya está instalado en los ordenadores de muchos estudiantes. Con las instrucciones correctas pueden pedir desde resúmenes hasta trabajos de final de curso. Los profesores advierten que es prácticamente imposible saber si lo ha creado una máquina.

La Unión Europea está trabajando en establecer el primer marco normativo que ponga límites a la Inteligencia Artificial Generativa. Naciones Unidas pide con urgencia una norma global porque la tecnología avanza a un ritmo de vértigo.

San Sebastián, cine de excepción

Informe Semanal se ha acercado al Festival de San Sebastián para comprobar que el cine de autor sigue llenando las salas. Y eso que se ha dejado sentir la huelga de los actores de Hollywood, que reclaman precisamente, y entre otras cosas, más control en el uso indiscriminado de la IA.

Este año, por primera vez, las tres películas españolas que optan a la Concha de Oro están dirigidas por mujeres: Isabel Herguera, Jaione Camborda e Isabel Coixet.

La presentación de ‘No me llame Ternera’, la entrevista-documental de Jordi Évole al exjefe de ETA, ha resultado polémica. No es la primera vez que un documental incómodo levanta ampollas, pero en esta ocasión más de 500 personas pidieron su retirada de la programación.