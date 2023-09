Informativo 24h: El TAD impide al Gobierno suspender a Rubiales: las consecuencias de considerarlo una "falta grave" | RTVE Play

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha calificado este viernes de falta "grave" el beso dado sin consentimiento a la jugadora Jenni Hermoso por parte de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y que se encuentra bajo suspensión solamente a instancias de la FIFA, y no del Consejo Superior de Deportes (CSD).

El TAD ha abierto expediente a Rubiales con esa falta "grave" pero no con falta de nivel "muy grave" como pedía el CSD. El tribunal no considera que el beso a Hermoso pueda calificarse de "abuso de poder" al no tener "indicios suficientes" con lo que la falta no es "muy grave". Foto. Eidan RUBIO / RFEF / AFP