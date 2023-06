Sánchez niega haber gobernado con Bildu: "No tiene ministros"

Preguntado por sus pactos con EH Bildu, ha negado haber gobernado con el partido abertzale. "No es cierto que hayamos gobernado con Bildu, no hay ministros, no tenemos un acuerdo de gobierno", ha insistido en varias ocasiones, y ha limitado sus apoyos a "acuerdos puntuales sobre leyes concretas". Además, ha advertido que en la convalidación de reales decretos durante esta legislatura el Gobierno ha contado más veces con el apoyo del PP que de Bildu, 51 ocasiones frente a 48 en el caso del segundo. "¿Esto significa que hemos gobernado con el PP?", se ha preguntado.

Foto: Pedro Sánchez en un acto en Dos Hermanas. JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS