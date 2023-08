"La menos mala de las soluciones sería sellar los reactores de Fukushima como en Chernóbil"

La experta en nucleares de Greenpeace, Raquel Montón, explica cómo es el agua que el gobierno de Japón ha comenzado a verter este jueves al océano Pacífico. Un agua tratada que procede de la central nuclear de Fukushima que sufrió un accidente en 2011 tras el terremoto que sufrió el país y que afectó a esta delicada instalación.

Montón asegura que no sólo hay tritio en el agua de Fukushima y que, además, "es una cuestión de dosis". Para la experta "el impacto del agua tratada sobre las especies no está debidamente estudiado".

Desde Greenpeace consideran que es el Gobierno de Japón el que "debe tomar medidas" para que las decisiones de un tribunal internacional o de Naciones Unidas sean acatadas para salvaguardar la salud de las personas y del planeta.

"No hay una buena solución tras un accidente nuclear, las soluciones son siempre paliativas y esta no es la mejor". Montón asegura que "esta alternativa cuesta menos dinero" por eso han optado por ella. La solución menos mala sería "confinar el sitio de los reactores nucleares de Fuckushima para que ellos sean su propio sarcófago, como en Chernobil, para no contaminar el mar".