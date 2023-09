Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha dicho que le preocupa "el daño reputacional que está teniendo el fútbol español en general en todo el mundo" por el caso Rubiales. Tebas ha dicho que la dimisión del ya expresidente del RFEF "no es lo fundamental" y ha dicho que LaLiga no tiene parte ni propondrá un candidato para suceder a Rubiales. "No solo es tener un presidente, sino de cómo se gestiona el fútbol", ha añadido.