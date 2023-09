La incertidumbre sobre la convocatoria de Montse Tomé

Este lunes tendría que arrancar la concentración de la selección femenina española para la Nations League, pero la seleccionadora Montse Tomé aún no ha ofrecido la lista de convocadas. El pasado viernes 39 jugadoras mostraron su rechazo a jugar con España si no había más cambios en la Federación, más allá de las salidas de Rubiales y Vilda. Durante el fin de semana se ha intentado acercar las posturas y la Federación les pidió un plazo de un mes para ejecutar esos cambios. Sin embargo, las jugadoras no han respondido a esta última propuesta y Montse Tomé tendrá que dar este lunes la lista de convocadas para los partidos de Suecia y Suiza.