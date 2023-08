El Gobierno "actuará" si no se producen "acontecimientos" sobre Rubiales

El Gobierno "actuará" en caso de que no se produzcan "acontecimientos" sobre la situación de Luis Rubiales al frente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), ha afirmado el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños. "Desde luego esperamos acontecimientos, pero si no se dan, si no se producen, el Gobierno va a actuar", aseguró Bolaños durante unas declaraciones a la prensa en el marco de una visita oficial a París. Así ha respondido a una pregunta sobre la posibilidad de que la asamblea extraordinaria que celebrará este viernes la RFEF acuerde una suspensión temporal de Rubiales, en lugar de un cese o dimisión de su presidente, por el beso que el responsable de la RFEF dio en la boca sin consentimiento a una jugadora de la selección en la entrega de medallas tras ganar el Mundial.

Foto: El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, durante las declaraciones que ha realizado en la embajada de España en Paris. EFE/EFE TV.

