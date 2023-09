Gamarra critica que Díaz no vaya a la reunión con Feijóo

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha atribuido este viernes el hecho de que la líder de Sumar no vaya personalmente con el líder de su partido "a que posiblemente Yolanda Díaz no representa a todos los partidos que conforman ese conglomerado" de formaciones y que "responde más a un veto interno que a que no quiera ir". Gamarra ha ironizado con estas palabras: "A estas alturas conocemos bastante bien todos a Yolanda Díaz y le gusta más un momento de gloria que renunciar a él". Así se ha referido Gamarra, en una entrevista en la Cope Press, a la carta que ha enviado Sumar al líder del PP en la que delega en su portavoz parlamentaria, Marta Lois, la reunión.

Foto: La secretaria general del PP, Cuca Gamarra. EFE/ J.j. Guillén.