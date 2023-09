El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este miércoles duramente contra las condiciones que ha impuesto Junts per Catalunya para apoyar una investidura. "Esas condiciones no las puedo aceptar, me cueste o no me cueste ser presidente del Gobierno. No puedo aceptar que la democracia española sea igual que una dictadura", ha señalado en rueda de prensa.

