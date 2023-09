Compra de acciones de Telefónica: "La compañía saudí ha actuado sabiendo sus límites"

La compañía saudí STC Group ha adquirido este martes el 9,9% de las acciones de Telefónica, lo que le convierte en el primer accionista de la compañía española. Una noticia algo inesperada para muchos, puede que incluso para la propia Telefónica.

“Por lo que parece, sí que les ha pillado algo por sorpresa en el sentido de que hasta ayer por la tarde el presidente de Telefónica no fue informado de esto”, explica al Canal 24 horas Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital. Como indica el experto, el grupo saudí y la compañía española ya tenían relaciones anteriores y “la sintonía no debía de ser mala”, pero “la toma de participación, desde luego, parece que no ha sido informada”.

Desde el Gobierno afirman que “velarán” por la autonomía estratégica en la compañía tras la adquisición del 9,9% de acciones por parte de SCT Group. Cantos explica que en la pandemia el límite de escudo antiopas se bajó del 10% al 5%, “por eso, yo creo que la compañía saudí ha comprado en efectivo el 5%, que es a lo que tiene derecho sin pedir ningún tipo de permiso, y ahora tendrá que pedir por lo menos una autorización” para convertir en acciones el otro 5% adicional. “La compañía saudí ha actuado sabiendo sus límites”, indica el experto, “¿lo conseguirá? Suponemos que sí, pero tampoco hay que asegurarlo en un primer momento”.

En este contexto, STC Group ha anunciado que no quiere control ni aumentar el capital dentro de Telefónica. No obstante, en caso de querer hacerlo “tiene el límite de que el Gobierno tendría que estar de acuerdo” y necesitaría una negociación previa, señala Cantos.

Foto: EFE/EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS