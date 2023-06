El diputado de Vox y número dos del partido por Valencia el pasado 28M, José María Llanos, ha asegurado que "la violencia de género no existe, la violencia machista no existe" y ha defendido el concepto de "violencia intrafamiliar". Llanos, que será previsiblemente el nuevo presidente del parlamento autonómico, se pronuncia así a raíz de la polémica por el acuerdo entre su partido y el PP para gobernar juntos en la Comunidad Valenciana, que incluye la lucha contra la violencia intrafamiliar pero no hace ninguna mención a la violencia de género.

Foto: EFE/Kai Försterling