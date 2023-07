Elecciones 23J: Ayuso rechaza un pacto del PP con el PSOE

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este miércoles un pacto del PP con el PSOE para facilitar una hipotética investidura de Alberto Núñez Feijóo: "Siempre he manifestado que con el desastre no hay que pactar”, ha señalado durante una comparecencia a los medios. No obstante, ha dicho que Feijóo está en su “legítimo derecho” de tratar de pactar con ellos: “Nada le impide buscar alternativas al proyecto de destrucción de España”, ha dicho, si bien cree que "va a ser francamente difícil", porque el objetivo del PSOE a su juicio "es echar al PP de las instituciones”. Foto: Alejandro Martínez Vélez / Europa Press