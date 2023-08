El temps a les Illes Balears - 30/08/2023 - RTVE.es

De moment, durant les pròximes hores tendrem ennigulades i ruixats, localment intensos a punts de Mallorca i Menorca. Ràpidament, però, les clarianes guanyaran terreny a Menorca i a les Pitiuses, on farà més sol. Tot amb una calor suportable i amb temperatures màximes al voltant dels 24 a 28 ºC. Dijous tornaran a descarregar alguns ruixats al nord i llevant de Mallorca i, també, a punts de Menorca. Temps més estable com més cap al sud, on farà més sol. La matinada tornarà a ser agraïda i de bon dormir, amb mínimes de 16 a 21 ºC. De dia, la calor es mantendrà controlada amb termòmetres que es mouran entre els 25 i els 30 ºC.