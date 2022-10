El temps a les Illes Balears - 28/10/2022 - RTVE.es

Torrar castanyes a la vora del foc... els darrers anys es difícil... perquè la tendència és celebrar la Castanyada amb un ambient bastant càlid. I enguany una massa càlida africana farà que el Pont de Tots Sants tinguem una temperatura (no tant escandalosament alta com aquests darrers dies) però sí encara, amb valors per sobre de la mitjana. A partir del dimecres de la setmana vinent l'arribada d'una massa d'aire bastant més freda (amb temperatures inferiors als 10º a 1500 metres d'altura) ens farà entrar de ple a la tardor.