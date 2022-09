El temps a les Illes Balears - 28/09/2022 - RTVE.es

El vent continuarà bufant (tot i que ho farà una mica més de component oest) i afavorirà l'aproximació d'aquest front que demà arribarà a les Balears i que farà augmentar notablement la inestabilitat perquè arriba acompanyat d'aire fred en altura: entre demà i divendres, a 1500 metres, tindrem temperatures per sota dels 10º, per tant, l'ambient serà de plena tardor. Durant el cap de setmana l'aire fred s'enretira, les temperatures pujaran per sobre dels 15º i tindrem molta més bonança. A partir de diumenge l'ambient serà d'estiuet.