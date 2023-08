El temps a les Illes Balears - 28/08/2023 - RTVE.es

Ens espera un capvespre de sol, ennigulades al nord de Mallorca i Menorca, on no es descarta algun ruixat a darrera hora. La calor serà bona de dur i l'ambient serà agradable amb temperatures màximes de 25 a 30 ºC. Pel que fa al vent de tramuntana, es mantendrà moderat fins la matinada i demà acabarà de desaparèixer, però la mar continuarà remenada amb ones de 3 metres. Dimarts, durant el matí tendrem enniguldes, ruixats i alguna tempesta a Menorca i nord de Mallorca. Farà més sol al sud i durant el capvespre, les clarianes guanyaran terreny. La matinada serà agradable i les temperatures baixaran per davall dels 20 ºC a molts d'indrets de les Illes. De dia, la calor tornarà a ser molt moderada, amb valors màxims que amb prou feines passaran dels 25 a 28 ºC.