Informatiu Balear El temps a les Illes Balears - 28/06/22 Aquest dimarts ha començat novament amb temperatures per sobre dels 20º a moltes poblacions. Ara bé, avui la entrada de vent del nord ha fet baixar... 00:01:17

El temps a les Illes Balears - 28/06/22 Sinopsis Aquest dimarts ha començat novament amb temperatures per sobre dels 20º a moltes poblacions. Ara bé, avui la entrada de vent del nord ha fet baixar la humitat i ha reduït notablement la sensació de basca. Pel que fa a la situació: ens trobem entremig d’aquesta massa càlida i d’aquest solc d’aire fred en altura. Per tant, avui tornarem a tenir un temps lleugerament insegur i una calor suportable. Els propers dies les temperatures es mantindran bastant a ratlla... Ara bé, tot sembla que a partir de divendres, tornarem a tenir una entrada d’aire molt càlid a 1500 metres d’altura amb temperatures superiors als 25º que faran que el juliol comenci probablement amb una nova calorada. Ficha técnica Géneros Información y actualidad Idiomas Castellano

