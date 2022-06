El dilluns ha començat amb termòmetres per sobre els 20 ºC en moltes poblacions i amb marcada sensació de basca. Altes temperatures associades, per una banda, a la proximitat d’una massa d’aire càlid instal·lada sobre Itàlia, i per l’altra, a l’entrada del vent del sud que es reforça amb l’aproximació d’un solc d’aire fred en altura.

En la seva part davantera porta associat un front que tot i que no ens afectarà, farà entrar el vent del nord durant les pròximes hores. A més, s’encarregarà de mantenir allunyada la massa d’aire més càlid, per lo que seguirem amb una calor força continguda. Però per uns diez, ja que tot apunta que coincidint amb l’entrada del mes de juliol i, per tant, de cara al cap de setmana podria abrasar-nos aquesta nova massa d’aire càlid de fins a 30 ºC a 1.500 metres que ens deixaria un nou episodi de calor tòrrida i extrema.