El temps a les Illes Balears - 26/09/2022 - RTVE.es

Primer cap de setmana de tardor marcat per les precipitacions abundants i localment torrencials. Des de dissabte s'han acumulat quantitats d'entre 80 a més de 160 litres. Els més destacables Cala Santanyí amb 164 litres. Dels quals gairebé 90 han caigut aquesta matinada en només una hora, per tant, intensitat molt torrencial ... Unes precipitacions que de nit i matinada s'han estès per totes les illes però a primera hora del matí han començat a allunyar-se, tot i això, aquest dilluns ha arrencat amb el cel tapat arreu. I és que la presència d'aire fred en altura mantindrà la inestabilitat aquesta tarda i la matinada que ve (no tan intensa com la del cap de setmana). L'entrada de vent del nord, juntament amb l'aire fred que tindrem a 1500 metres d'altura (temperatures inferiors als 10º) mantindrà durant tota la setmana les temperatures a ratlla i un ambient propi de la tardor.