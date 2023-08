El temps a les Illes Balears - 25/08/2023 - RTVE.es

De moment, avui tenim un capvespre amb sol a tot arreu, amb vent feble i una mar molt tranquil·la a totes les coses. Avui la calor és intensa sobretot a l'interior de Mallorca amb màximes pròximes als 40 ºC. A la resta es mouran entre uns 30 i 35 i la sensació de basca serà notable. Demà dissabte tornarà a ser un dia de sol, però arribaran niguls a darrera hora del dia. En canvi, diumenge s'esperen ruixats i tempestes localment fortes i acompanyades de calabruix i ventades. A més, entrarà la tramuntana i al nord de l'arxipèlag les ones superaran els 2 a 3 metres. Les pròximes dues matinades continuaran càlides amb mínimes per damunt dels 20 a 25 ºC. I diumenge a darrera hora es donaran les mínimes del dia, amb valors per davall dels 20 ºC. I de dia, demà la calor serà forta amb màximes de 32 a 37 ºC. En canvi, diumenge, les temperatures baixaran entre 5 i 10 graus i amb prou feines passaran dels 27 a 29 ºC. A més, el vent, els niguls i la pluja incrementaran la sensació de fresca.