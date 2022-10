El temps a les Illes Balears - 24/10/2022 - RTVE.es

Hem arribat a finals d'octubre i les temperatures continuen sent anormalment altes per l'època. De fet, hem tingut una Nit Tòrrida en plena tardor: aquesta matinada el vent del sud ha mantingut la temperatura mínima a gairebé 30º a llocs com Banyalbufar o Port de Sóller. Els pròxims dies continuarem amb aquest estiuet atípic.