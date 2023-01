El temps a les Illes Balears - 24/01/2023 - RTVE.es

Els temps a les Illes Balears per aquestes pròximes hores vindrà marcat per nous ruixats, localment acompanyats de calabruix i tempesta, i en forma de neu per damunt dels 500/800 metres. Es reforçarà el vent del nord i es mantindrà l'alteració marítima a totes les costes. Els pròxims dies, l'entrada d'una nova glopada d'aire fred d'origen polar ens deixarà un ambient 100% hivernal i, novament, amb glaçades generalitzades.