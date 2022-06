Aquest dijous ha començat amb un temps insegur i un ambient més suau que altres dies. Per una banda, la presència d'aire fred en altura continua afavorint una lleugera inestabilitat, marcada sobretot pel creixement de nuvolades i per alguns ruixats. Per altra banda, la retirada de l'aire càlid, afavoreix la baixada de les temperatures. Els pròxims dies la calor serà bastant suportable, les temperatures es mantindran a ratlla... però la presència d'aire fred en altura juntament amb el vent humit del sud... mantindran la nuvolositat. Aquesta nit: Revetlla de Sant Joan, serà una nit de cel serè i només de matinada arribaran núvols alts i mitjans pel sud. Les temperatures nocturnes rondaran al voltant o per sota dels 20º. Per tant, serà una nit més fresqueta a l'interior i més càlida i xafogosa a la costa.