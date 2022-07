Entre avui, el cap de setmana i bona part de la setmana vinent... la calor s'intensifica. Per què? Doncs perquè s'accentua i persisteix l'entrada d'aquesta massa càlida que arrenca del nord d'Àfrica que els propers dies ens portarà temperatures de 25º a 1500 metres d'altura. Valors molt elevats que, en superfície, impliquen una calor extrema. Avui les temperatures rondaran entre 32 i 39º. Demà, pugen una miqueta i en general els termòmetres rondaran entre els 34 i 39º. Diumenge i dilluns seran els dies en què les temperatures tocaran sostre amb valors per sobre dels 35º a moltes poblacions i arribant als 40 a l'interior de Mallorca. Temperatures que són entre 5 i 10º superiors a les habituals per aquestes dates. L'anomalia més important la tindrem entre diumenge i dilluns al centre de Mallorca: 12º per sobre la mitjana. Calor intensa de dia ... i de nit. Aquesta matinada ha tornat a ser Tòrrida en algunes zones costaneres, amb mínimes que no han baixat dels 25º i Tropical a la resta. No hi ha treva i les nits del cap de setmana continuaran sent de maldormir, amb mínimes que no baixaran dels 20-25º.