El temps a les Illes Balears - 21/12/2022 - RTVE.es

Avui és el darrer dia de la tardor. Aquesta nit, quan faltin 12 minuts per les 10, tindrem el solstici d'hivern i això vol dir que començarà l'hivern astronòmic. Doncs bé, aquests primers dies de l'hivern i aquestes festes nadalenques estaran marcats per l'anticicló i per unes temperatures primaverals.