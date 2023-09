El temps a les Illes Balears - 20/09/2023 - RTVE.es

Arriba el vent del nord que s'encarregarà de fer-nos arribar tota una massa d'aire més fred, d'uns 8ºC a uns 1.500 m de cara a finals de setmana. Ho notarem de dia amb temperatures màximes que amb prou feines passaran dels 25 ºC durant el cap de setmana Una refrescada que sobretot notarem i agrairem durant les nits, ja que mireu com els termòmetres baixaran fins a valors al voltant o per sota dels 15 ºC. De moment, però, la pròxima nit serà tropical. I les mínimes no baixaran dels 20 ºC.