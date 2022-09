El temps a les Illes Balears - 20/09/2022 - RTVE.es

Falten 3 dies per a que comenci la tardor astronòmica i és un bon moment per fer balanç de com ha estat l'estiu. A Mallorca i Formentera hem tingut l'estiu més calorós des de que hi ha registres: entre 2-3º per sobre la mitjana (a Menorca i Eivissa el segon més càlid). Hem viscut 3 onades de calor a Mallorca (dues a Eivissa) i hem batut rècords de temperatures altes, tant de màximes com mínimes, a totes les illes. Hem dormit malament: més de 100 Nits Tropicals i en algunes poblacions fins a 60 nits Tòrrides. I tret de Menorca, en general ha estat un estiu molt sec i amb molta pols sahariana. Un estiu que s'acaba... aquesta matinada les temperatures s'han tornat a quedar per sota dels 20º a tot arreu i a l'interior de Mallorca fins i tot per sota dels 15º. La presència d'aire fred en altura, el vent del nord i la manca de núvols afavoreixen aquest ambient matinal que fa olor de tardor.A mesura que avanci la setmana el temps serà més variable i insegur. Dijous podríem tenir precipitacions cap a les Pitiüses i durant el cap de setmana, sobretot diumenge, una tongada de precipitacions més generals.