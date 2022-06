Matinada de mal dormir a moltes poblacions: les temperatures mínimes no han baixat dels 21-24º de forma generalitzada. La presència de pols sahariana en suspensió i de núvols alts i mitjans han ajudat a mantenir aquestes temperatures altes. La persistència d'aquesta massa càlida africana a sobre nostre també contribueix a mantenir aquestes Nits Tropicals. Ara bé, les coses canviaran i ho faran de la mà d'aquest embossament d'aire fred en altura que entra pel nord de la península. Perquè a partir de demà afavorirà la retirada de l'aire més càlid cap a l'est de la Mediterrània. Els pròxims dies, farà calor però no tan exagerada com la dels últims 10 dies. La seva presència farà que aquesta setmana no sigui tan estable com l'anterior: ens esperen uns dies de força núvols, algunes precipitacions i també presència de pols sahariana ben bé fins al cap de setmana.