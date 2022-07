Comencem una nova setmana i la situació no ha variat gaire: borrasca recaragolant-se a l'oest a la península i aquesta massa càlida i molt persistent que arrenca del nord d'Àfrica estancada a sobre nostre. Entre aquesta tarda i demà, la borrasca s'allunyarà cap al nord i això farà que l'entrada càlida quedi frenada. Per tant, entre demà i dijous, la calor serà una miqueta més moderada. Durarà poc... perquè entre divendres i el cap de setmana s'accentuarà novament l'arribada d'aire càlid, amb temperatures, que a 1500 metres d'altura tornaran a rondar entre els 20 i els 25º. Així doncs, entre avui, demà, dimecres i dijous els termòmetres en general ,es mouran entre els 30 i 35º, i a l'interior de Mallorca continuaran superant els 35º. Una calor de plena canícula de l'estiu. Entre divendres i el cap de setmana els termòmetres tornaran a disparar-se cap amunt i rondaran entre els 35 i els 40º, fins i tot a l'interior de Mallorca s'arribaria a 41º. Calor de dia ... i calor de nit. Aquesta matinada les mínimes no han baixat dels 22-26º a moltes poblacions... i les següents nits continuaran sent entre Tropical i Tòrrides a tot arreu perquè les temperatures nocturnes es mantindran per sobre dels 20º a tot arreu.