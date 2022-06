L’ onada de calor extrema que fa 5 dies que ens acompanya toca sostre avui. Aquest divendres serà probablement el dia més calorós del que portem d’any. Les temperatures màximes arribaran als 40º a l’interior de Mallorca, rondaran entre 36 i 38º a la resta de Mallorca i a Menorca, i a les Pitiüses arribaran als 35º. Temperatures fins a 15º més altes de les habituals a mitjans de juny. Molta calor de dia... i molta calor també aquesta nit passada: mínimes de 21 a 26º. Ha estat una Nit Tropical a Menorca, Eivissa i Formentera i una Nit Tòrrida a moltes poblacions de Mallorca. Una onada de calor... afavorida per una massa d’aire molt càlid que tenim a 1500 metres d’altura, però també per una borrasca situada a l’oest de la península. Perquè recargolant-se, en el sentit contrari a les agulles del rellotge... afavoreix la persistència i l’estancament de la entrada càlida que arrenca del nord d’Àfrica. Altes temperatures afavorides també per la persistència d’una dorsal anticiclònica, la forta insolació d’aquesta època i la pròpia calor generada per la península ibèrica. Una calor exagerada que es mantindrà el cap de setmana i fins a mitjans de la setmana vinent. A partir de llavors la entrada d’aire més fred en altura, desplaçarà l’aire càlid i lentament la calor començarà a afluixar i serà l’habitual d’aquestes dates.