L’onada de calor persisteix amb calor extrema de dia, però també durant les hores nocturnes, quan novament molts termòmetres no han baixat dels 20 a 24 ºC, deixant-nos una nit tropical arreu. El per què d’aquesta onada de calor extrema i persistent l’hem d’anar a buscar a un embossament d’aire fred en altura que es manté estàtic enfront les costes de Portugal, bombejant-nos una massa d’aire molt càlid procedent del nord d’Àfrica.

De moment, vesprada assolellada, núvols prims a les Pitiuses i pols en suspensió al nord sobretot cap a Menorca. I temperatures més altes, per damunt dels 30º a la costa i entre els 35 i 39 º a l’interior. Termòmetres fins a 15 º més alts als que pertocaria aquesta època.

Per demà pocs canvis.