Divendres, 15 de juliol, avui comença la canícula de l'estiu: el període més calorós de l'any, que s'allarga fins al 15 d'agost. I enguany aquesta canícula arrenca amb temperatures molt altes: avui els termòmetres rondaran entre 30-35º arran de costa i superaran els 35 a l'interior. Demà, al centre i sud de Mallorca les temperatures s'enfilaran fins als 35-40º... a la resta es mantindran entre 30 i 35º. Però diumenge, arran de costa es podran superar de forma bastant generalitzada els 35º i a l'interior continuarem fregant els 40º. Sí que és habitual que faci calor per aquestes dates... però el cas és que les temperatures d'aquests propers dies estant entre 5 i 10º per sobre la mitjana. Calorada intensa de dia... i de nit... Les temperatures mínimes no baixaran dels 20-24º i les nits i matinades del cap de setmana seran Tropicals i de mal dormir a tot arreu. Una onada de calor associada a aquesta DANA situada a l'oest de la península. Perquè és ella, la que bombeja tota aquesta massa d'aire càlid que arrenca del nord d'Àfrica. La persistència de les altes pressions afavoreix molta estabilitat atmosfèrica. Per tant, aquests dies, tret d'algunes boires costaneres, continuarem sense veure gaires núvols i amb molta insolació.