El temps a les Illes Balears - 14/02/2023 - RTVE.es

El dimarts ha començat amb molts núvols baixos fruit de l'elevada humitat que aporta el vent de llevant que bufa a bona part de l'arxipèlag. Un flux de l'est impulsat per l'anticicló que s'encarregarà de mantenir-nos al marge d'una borrasca atlàntica que durant les pròximes hores ens enviarà un front de núvols. A més, la seva posició sobre les Canàries i el seu gir antihorari s'encarregaran d'impulsar una massa de pols sahariana cap a casa nostra i que ens afectarà durant el cap de setmana. I no arribarà sola, ja que ho farà acompanyada d'una massa d'aire més temperada sobretot avançada la setmana, deixant-nos menys fred matinal i més bonança de dia.