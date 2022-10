El temps a les Illes Balears - 11/10/2022 - RTVE.es

Dimarts gris, plujós i fresc. Fins ara les pluges més intenses i persistents s'han concentrat de matinada a Formentera i Eivissa i durant el mati s'han anat estenent per altres zones de les illes. Les quantitats acumulades més importants les tenim a les Pitiüses on acumulen entre 20 i més de 50 litres. Precipitacions que es mantindran aquesta tarda i també demà. A partir de dijous, lentament, l'aire fred s'enretirarà i pel sud arribarà aquesta massa d'aire càlid, que entre divendres, dissabte i diumenge, afavorirà temperatures per sobre dels 25º arreu i en algunes zones fregaran els 30º. Acabarem la setmana amb un ambient d'estiuet.