El temps a les Illes Balears - 10/10/2022 - RTVE.es

La setmana ha començat amb el cel destapat arreu i amb un ambient suau de tardor. La suavitat de temperatures es mantindrà, però el cel canviarà. Arribarà una línia d'inestabilitat, acompanyada d'aire fred en altura i de vent de llevant en superfície. La combinació d'aquests elements afavorirà, entre aquesta vesprada i demà, una nova tongada de precipitacions localment intenses o fortes. Hi ha avisos activats per intensitat de precipitació (40 litres en 1 hora) i també per acumulació d'aigua (100 litres en 12 hores)