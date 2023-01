El temps a les Illes Balears - 09/01/2023 - RTVE.es

La setmana ha començat amb temperatures mínimes que en molts dels casos no han baixat dels 14 a 18 ºC. Valors excepcionalment alts per l'època que responen a l'entrada del vent de ponent i mestral que ja ha deixat cops superiors als 40/50 km/h i una ratxa màxima de més de 100 km/h a la Serra de Tramuntana. Una ventada que arriba després del pas d'un front que ens ha creuat durant les últimes hores i que de matinada encara ha deixat alguns ruixats.

Demà, el dia arrencarà amb intervals de núvols a Menorca, però el sol s'acabarà imposant a tot arreu, només amb pinzellades de núvols prims. El vent acabarà girarà a component sud i tindrem notable mar de fons a la costa. La pròxima matinada serà entre 3 i 8 graus més freda i en moltes poblacions les temperatures mínimes cauran fins als 5 a 10 ºC. Demà a primera hora caldrà abrigar-se. De dia, les màximes també baixaran i en general no passaran dels 15 a 18 ºC, tot i que el sol i la manca de vent incrementaran la sensació de bonança.