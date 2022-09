El temps a les Illes Balears - 08/09/2022 - RTVE.es

La passada nit ha estat tropical en moltes poblacions de l'arxipèlag, fins i tot tòrrida a Palma o Capdepera, on no s'ha baixat dels 25 graus. A més han anat arribant núvols alts i mitgencs des de la península que han deixat el cel força enteranyinat. Tant avui com demà, l'entrada d'aire més fred en altura afavorirà el creixement de nuvolades i d'alguns ruixats al nord de les Balears.

Demà tornarem a tenir un matí tranquil, amb força sol. De dia, els termòmetres s'enfilaran com avui, i en general es mouran entre els 30 i els 35 graus. Calor d'estiu.