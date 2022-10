El temps a les Illes Balears - 07/10/2022 - RTVE.es

Les pluges de les darreres hores han estat molt persisitents i abundants, sobretot al Llevant de Mallorca i a Menorca, on entre ahir i avui migdia s'han acumulat quantitats de 50 a més de 250 litres. Es el cas d'Artà, la Colònia Sant Pere i sobretot Manacor: on han recollit 254 litres, dels quals 93 han caigut en només una hora. A Menorca, acumulen més de 100 litres i a Eivissa i Formentera les tempestes han deixat entre 10 i 30 litres. S'han comptabilitzat més de 2200 llamps. Precipitacions que no s'han acabat. De fet, per avui es mantenen els avisos grocs activats a totes les illes per intensitat (40 litres en 1 hora) i per acumulació. El cap de setmana continuarem amb aire fred a les capes altes i mitjanes de l'atmosfera i amb aquest anticicló a França impulsant vent de llevant carregat d'humitat. Tot plegat mantindrà el temps inestable i l'ambient fresquet.