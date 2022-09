El temps a les Illes Balears - 07/09/2022 - RTVE.es

El dimecres ha començat amb temperatures mínimes més baixes que ahir, tot i això, de nou per sobre els 20 graus en moltes poblacions. La poca nuvolositat de nit i matinada ha permès que baixessin una mica més els termòmetres, malgrat la presència d’aire càlid en superfície ben a prop nostre. Altes temperatures en les capes baixes de l’atmosfera que demà es combinaran amb l’aproximació d’un solc d’aire fred em altura que afavorirà alguns ruixats de tarda i l’entrada del vent del nord. De moment, vesprada tranquil·la, amb sol i teranyines de núvols prims. Vent del sud i temperatures que pugen a Mallorca, on s’assoliran els 35/36 ºC al centre de l’illa. A la resta valors de 29 a 34ºC. Demà tornarà a ser un dia de sol alguns núvols prims. Ara bé, també arribaran núvols baixos pel nord de l’arxipèlag, i a partir del migdia es formaran nuvolades al centre i nord-est de Mallorca on descarregaran alguns ruixats, puntualment amb tempesta. Entrarà una mica de vent del nord. Pel que fa a les temperatures, la pròxima nit tornarà a ser càlida i difícilment es baixarà dels 20/25 ºC. De dia, els termòmetres quedaran més baixos al nord de Mallorca i semblants a la resta. La calor tornarà a ser intensa amb màximes de 29 a 34 ºC.