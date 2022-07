Quina nit de mal dormir hem passat... ha estat una Nit Tropical arreu, amb mínimes de 20 a 24º i una Nit Tòrrida a moltes poblacions costaneres de Mallorca on els termòmetres no han baixat dels 25º . Però també ha estat una nit de llamps, trons i fortes ventades de 50 a 70km/h. I és que una tongada de ruixats i tempestes han travessat de sud-oest a nord-est tot l'arxipèlag. Molt soroll, però poca aigua: entre 1 i 4 litres hem recollit. Una inestabilitat associada a la combinació entre aire fred en altura i la calor acumulada en superfície, Núvols que han tapat el cel... i, juntament amb l'aire càlid que tenim encara a damunt, han impedit la baixada de les temperatures nocturnes. Però aquesta massa càlida africana durant aquest dimecres tendirà a retirar-se i això afavorirà que els pròxims dies la calor afluixi i sigui més suportable. Ara bé, tant avui com demà, la presència d'aquest aire fred en altura mantindrà un temps lleugerament insegur, l'entrada de vent del nord i un cel net de pols sahariana.