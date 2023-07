Informatiu Balear 2 - 31/07/2023 - RTVE.es

Tot apunta que demà començarà una vaga indefinida que podrà afectar centenars d'hotels de les illes en plena temporada alta.

El Consell de Mallorca considera que el carril BUS-VAO que va habilitar el Pacte és il·legal.

El Govern fa una passa més per implantar la gratuïtat de l'escolarització de 0 a 3 anys.

L'agent que va ser condemnat per pegar un detengut als calabossos del quarter de Sant Ferran torna a ser policia local.

Acaba l'Atlàntida Mallorca Film Fest amb un rècord de participació presencial: en concret, ha registrat 23.000 espectadors a Palma.

Comencen les regates a la Copa del Rei, l'esdeveniment de vela més important del Mediterrani, amb la participació de Felip VI.

L'agost començarà amb calor i basca intenses però a partir, sobretot, de divendres la massa càlida (causant de les altes temperatures) serà substituïda per una massa d'aire Atlàntica més freda i lleugerament inestable, acompanyada de vent del nord que bufarà a ratxes fortes. Això afavorirà que entre divendres, dissabte i diumenge, les temperatures màximes quedin entre 25 i 30º i per tant, la calor serà molt suportable.