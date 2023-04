Informatiu Balear 2 - 31/03/2023 - RTVE.es

Ja hi ha data pel judici contra l'exjutge Penalva i l'exfiscal Subiran a qui la fiscalia demana 120 anys de presó.

La UIB recupera 1 dels 4 quadres perduts al Rectorat.

El Govern comprarà hotels obsolets per reconvertir-los en habitatge públic.

L'arribada de la Setmana Santa ja es nota als aeroports. Entre avui i el 10 d'abril operaran 9.600 vols.

Comença la campanya de cribratge pels que tenguin entre 50 i 69 anys, 250 mil persones a Balears.

Torna la Lliga després de la Finestra FIFA amb un Mallorca que obre la jornada 27 rebent a Osasuna.

El vent reescalfat i l'aire càlid són responsables d'aquest divendres calorós i atípic... Ara bé, aquest primer cap de setmana d'abril, l'anticicló es traslladarà cap al nord d'Europa, afavorint un canvi de temps associat a l'entrada d'aire més fred i al pas d'una línia d'inestabilitat la matinada de diumenge. Una refrescada que ens acompanyarà durant la Setmana Santa, amb vent del nord, matins més freds i migdies agradables, amb més sol que núvols i, ara com ara, amb poques opcions de pluja.