Informatiu Balear 2 - 31/01/2023 - RTVE.es

Les concentracions d'autocaravanes i de furgonetes adaptades per viure no deixen d'augmentar a Palma

Patronal i sindicats signen el primer Conveni Col·lectiu de les residències i centres de dia privats de les Balears.

Els docents interins denuncien que els obliguen a presentar-se al concurs si volen cobrar la indemnització a l'estiu.

Boom de l'autoconsum elèctric a les Balears. Al 2022 s'ha instal·lat a les Illes tant com en tots els anys anteriors junts.

Comença el transport a la Península del fang contaminat de la depuradora de Ferreries.

Manu Morlanes és ja nou jugador del Reial Mallorca.

Els patatars de Sa Pobla combaten les gelades regant.

Les condicions atmosfèriques d'estabilitat afavorides per la persistència de les altes pressions que ens continuaran deixant força sol, nits hivernals i, en canvi, migdies més agradables durant els pròxims dies.