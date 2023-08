TVE entrevista Manuela García

La consellera de Salut defensa l'eliminació del requisit del català a la salut pública. En la seva primera entrevista amb l'Informatiu Balear, Manuela Garcia ha apuntat que el 70 per cent dels metges col·legiats a les Illes Balears són de fora de l'arxipèlag i, majorment, castellanoparlants. Ella mateixa ha reconegut no disposar del títol de català. No obstant això, ha remarcat que el Govern és conscient de la importància de la llengua pels pacients.