L'ajuntament de Palma no cercarà finalment el finançament de l'ecotaxa per tirar endavant el projecte "Digital Farm" que vol canviar l'actual turisme d'excessos de la platja de Palma. Cort ha anunciat que retira la campanya de promoció turística, contemplada en aquesta iniciativa, per atraure els denominats nòmades digitals, després de les queixes de Podem i Més.