La Guàrdia Civil en col·laboració amb l'Europol i les policies colombiana i britànica ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'elaboració i distribució de droga a Eivissa.

L'ajuntament de Palma no cercarà finalment el finançament de l'ecotaxa per tirar endavant el projecte "Digital Farm" que vol canviar l'actual turisme d'excessos de la platja de Palma.

La inflació s'ha moderat lleugerament aquest mes d'agost en baixar 4 dècimes.

Les vagues de les aerolínies continuen marcant aquest estiu. Avui s'han cancel·lat dos vols de la companyia Ibèria Express amb destinació Palma.

El mallorquí Joan Mir ja té equip per a la pròxima temporada després que Suzuki anunciàs la sortida del Mundial.