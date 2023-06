Informatiu Balear 2 - 30/06/2023 - RTVE.es

Comença l'operació arribada a les Balears. I ho fa amb importants retards per una fallida del sistema automàtic de control aeri.

El 70% dels socorristes de Sant Josep viuen en furgonetes.

L'acord entre PP i Vox per investir Marga Prohens continua centrant totes les mirades.

Els pagesos de la cooperativa Camp Mallorquí prorrogaran de manera indefinida el contracte amb Mercapalma per seguir venent els seus productes.

Més d'un centenar de persones han participat en la segona edició de Braçades contra la fibrosi quística a Cala Santanyí.

Mariona Caldentey i Cata Coll han estat seleccionades per Jorge Vilda per anar al Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda.