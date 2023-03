Informatiu Balear 2 - 30/03/2023 - RTVE.es

Les excavacions a sa Coma conclouen sense trobar cap víctima.

Oriol Lafau renuncia a anar a les llistes del PSOE al Parlament en ser pare per gestació subrogada.

Els promotors critiquen les polítiques del Govern en la darrera legislatura, perquè no han aconseguit facilitar l'accés a l'habitatge.

L'il·lustrador barceloní Javi Royo és l'autor del còmic "Edatisme".

Arriben els 2 primers rècords d'Espanya al Campionat de Natació Open que acull Son Hugo.

La calorada atípica per l'època que tocarà sostre aquest divendres, darrer dia del mes de març, quan la massa càlida coincidirà amb l'entrada del vent de Ponent, sec i reescalfat. Ara bé, pel nord peninsular creuaran front que obriran les portes a una massa d'aire més fred. Aquesta ens arribarà durant el cap de setmana i s'encarregarà de fer entrar el vent del nord i de deixar-nos alguns ruixats i un clar descens de les temperatures que notarem durant els primers dies de la Setmana Santa, amb un ambient més fresc.