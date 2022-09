Informatiu Balear 2 - 29/09/2022 - RTVE.es

La inflació interanual se situa al 9% al mes de setembre, un punt i mig menys que el mes anterior.

Cada ciutadà de les Balears tuda cada any 46 quilos de menjar.

Les Balears necessiten almenys dos jutjats contenciosos administratius més per evitar el col·lapse dels expedients.

Artà pren mesures dràstiques per mor de la sequera i talla el subministrament d'aigua durant tot el vespre.

L'Ajuntament de Palma aprova el nou Pla de Mobilitat Urbana.

El Mallorca ja compta amb els cinc internacionals per al partit contra el Barcelona.